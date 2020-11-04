Австрія: другий локдаун

Уряд країни запровадив жорсткі заходи, щоб зберегти потужності інтенсивної терапії на тлі поширення інфекції

З вівторка, 3 листопада, в Австрії почався другий від початку пандемії локдаун, щоправда, не такий жорсткий, як у березні. Країна хоча й демонструвала одні з найкращих у Європі показники стримування коронавірусу, не змогла уникнути другої хвилі й слідом за низкою сусідів змушена закриватися. Мета нових обмежень – уникнути різкого перевантаження системи охорони здоров’я, збити протягом місяця темп інфікувань й увійти в різдвяні святкування з невеликим, але контрольованим поширенням COVID-19.

ЗБЕРЕГТИ ПОТУЖНОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

«Зараз ми переживаємо у всій Європі масивну другу хвилю зі зростанням показників інфікувань та драматичним розвитком ситуації. Багато європейських країн уже пішли на другий локдаун. Також і в Австрії ми спостерігали стабільне збільшення кількості інфікувань протягом останніх місяців та експоненціальне зростання в останні тижні. Особливо минулого тижня був суттєвий приріст», – заявив федеральний канцлер Себастіан Курц на пресконференції в суботу.

Себастіан Курц / Фото: Sean Gallup/Getty Images

Участь в роз’ясненні нових обмежувальних заходів також узяли віцеканцлер та федеральні міністри охорони здоров’я, фінансів та внутрішніх справ. Загалом австрійська влада приділяє велику увагу комунікації з населенням щодо боротьби з коронакризою: відповідні пресконференції керівництва уряду, профільних міністрів та фахівців проходять регулярно, іноді по кілька разів на тиждень. Політичне керівництво країни намагається демонструвати, що ситуація в цілому контрольована і громадяни не залишилися сам на сам із цією загрозою.

«Австрія, очевидно, має одну з найкращих систем охорони здоров’я у світі, але й у нас обмежені потужності в медичній сфері. Ситуація зрозуміла: якщо ми не почнемо діяти зараз, то потужності інтенсивної терапії будуть перевантажені в Австрії, як ми це вже спостерігали в інших країнах», – заявив канцлер Курц.

Уряд Австрії виходить з розуміння того, що повністю обмежити поширення COVID-19 не вдасться, але слід забезпечити, щоб крива інфікувань була плавною. А це означає, що в шпиталях буде достатньо місць для прийому як заражених коронавірусом, так і для лікування решти хворих. Перевантажена реанімація означає вимушене перенесення планових операцій та ставитиме лікарів перед вибором: доглядати за пацієнтом з COVID-19, жертвою нещасного випадку або ж за хворим, який переніс інсульт. «Цього ми не можемо дозволити», – пояснив причину другого локдауну глава австрійського уряду.

Австрія має порівняно високий показник забезпечення ліжками інтенсивної терапії, критично важливими при лікуванні пацієнтів з важким перебігом коронавірусного захворювання. Усього в країні їх нараховується трохи більш як 2 тисячі – близько 29 ліжок на 100 тис. населення. Згідно з опублікованим у березні дослідженням Організації економічного співробітництва та розвитку, це один з кращих показників серед країн ОЕСР. Найбільше серед країн-членів організації лише в Німеччині – 33,3 ліжка інтенсивної терапії на 100 тис. осіб, у США цей показник становить 25,8, у Франції – 16,3, в Італії – 8,6, Ірландії – 5.

Пік першої хвилі пандемії в Австрії припав на 26 березня – тоді в країні, яка десятий день сиділа на карантині, було виявлено 1065 випадків зараження коронавірусом за добу. Через майже два тижні, 8 квітня, фіксувалася й найбільша зайнятість ліжок інтенсивної терапії – 267 пацієнтів. Після цього у квітні-травні кількість хворих в «інтенсивці» зменшувалася, і протягом липня-серпня становила не більше 30 осіб. З 9 вересня знову почалося зростання і з приходом листопада побили рекорд першої хвилі – станом на 2 листопада у відділеннях інтенсивної терапії перебувало вже 336 COVID-хворих (з 2161 госпіталізованих).

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Про те, що не можна допустити перевантаження інтенсивної медицини, глава австрійського уряду заявляв неодноразово. 18 жовтня Себастіан Курц навіть визначив приблизну кількість щоденних заражень, після якої прогнозується критична ситуація – 6000 випадків за добу. Він прогнозував досягнення цієї відмітки в Австрії у грудні.

Однак друга хвиля пішла швидше, ніж очікувалося, і 6-тисячної позначки було досягнено в останній день жовтня, коли повідомили про 5349 нових інфікувань за добу. Пізніше в той же день, 31 жовтня, уряд Австрії оголосив нові посилені заходи – так званий «другий локдаун». Щоправда, наступного дня, у неділю, було виявлено трохи менше інфікувань – близько 5 тисяч, а в понеділок ще менше – 4135.

ЗАБОРОНА ЗУСТРІЧЕЙ

Новий локдаун поки що запроваджується до кінця листопада, і його можна назвати «м’яким» – обмеження не такі жорсткі, як під час першої хвилі.

Носіння масок у транспорті, магазинах, на ринках та в публічних місцях, дотримання дистанції в 1 метр – усе це залишається актуальним. Обмеження передусім стосуються зустрічей.

«Більшість заражень відбуваються між людьми, які знають одне одного, люблять одне одного. Люди підходять близько одне до одного. Це призводить до заражень», – заявив Курц.

Спробу обмежити приватні зустрічі австрійський уряд уже робив тижнем раніше: з 23 жовтня можна збиратися не більше шести осіб у приміщеннях та не більше дванадцяти – просто неба. З вівторка додається нове правило: збиратися разом можна представникам не більше двох домогосподарств. Всілякі «вечірки в саду» заборонені.

Крім того, обмежується сам вихід з дому з 20:00 до 06:00, що в австрійських ЗМІ назвали «забороною візитів». Водночас це обмеження, яке попередньо діятиме до 12 листопада, не передбачає повну заборону виходу: залишати місце проживання можна (як і під час першої хвилі) для того, щоб дістатися на роботу чи для задоволення основних потреб – купівлі продуктів чи ліків, щоб помогти іншим людям, котрі цього потребують, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки.

«Де-факто це означає, що не можна ходити в гості – виходити з власного дому між 20:00 та 06:00 для зустрічі з іншими людьми. Це потрібно, оскільки часто саме ввечері мали місце різні зустрічі, вечірки, що призводило до збільшення числа інфікованих», – пояснив австрійський канцлер.

ЗАЧИНЕНО ГОТЕЛІ, МУЗЕЇ ТА РЕСТОРАНИ, АЛЕ ДОЗВОЛЕНО ТОРГІВЛЮ

Скасовуються всі заплановані в Австрії культурні та спортивні заходи (за винятком професійного спорту, без глядачів), а також заходи у сфері дозвілля.

Таким чином, заборонено командні види спорту серед аматорів, зачиняються також фітнесзали та басейни. Не працюватимуть музеї, виставки та кінотеатри, а також театри, оперні та концертні зали (дозволено лише репетиції та виступи без авдиторії у професійних цілях).

Змушені будуть відмовитися австрійці й від святкування весіль та днів народження. Участь у похоронах обмежена кількістю 50 осіб при дотриманні дистанції та в масках. Церкви не закриваються, але там також треба носити маску й зберігати дистанцію.

Фото: Getty Images

Крім того, готелі припиняють прийом туристів, хоча зможуть розміщувати людей у відрядженнях. Також до кінця листопада не працюватимуть заклади громадського харчування: хоча ресторани та кафе зможуть пропонувати доставку, також буде опція самовивезення. Бари та нічні клуби зачиняються.

Водночас заклади роздрібної торгівлі (як і супермаркети) продовжать працювати. Це саме стосується сфери послуг: функціонуватимуть перукарні та студії краси. Щоправда, на десять квадратних метрів допускається лише один клієнт. Якщо площа закладу менша від 10 квадратних метрів, там може перебувати лише один клієнт.

Нові обмеження також передбачають переведення на дистанційне навчання учнів старших класів та студентів. Молодші й середні класи продовжать навчання, також працюватимуть дитсадки. Працедавцям рекомендовано перевести робітників на дистанційну роботу.

Істотно обмежується відвідування лікарень, санаторіїв та будинків престарілих. До 17 листопада відвідування дозволяється лише раз на два дні, і приїжджати можна лише одній особі.

Громадський транспорт, який у Відні не зупинявся від початку пандемії, працюватиме й далі.

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Запроваджуючи обмеження, австрійська влада не забуває і про підтримку бізнесу. Так, за словами Курца, уряд хвалив окремий пакет фінансової допомоги всім закладам, яких зачеплять нові обмеження: їм буде компенсовано 80% прибутку, який вони мали за листопад 2019 року.

«Ми повністю усвідомлюємо, що ці заходи непопулярні. Але вони необхідні», – підкреслив глава австрійського уряду.

Василь Короткий, Відень

Фото з відкритих джерел