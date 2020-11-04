У Румунії добовий приріст COVID-19 уперше перевищив 7 тисяч випадків

Протягом останньої доби у Румунії зафіксували 7733 нові випадки інфікування коронавірусом, що є найвищим показником з початку епідемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Як зазначається, кількість щоденних підтверджених фактів зараження у країні вперше перевищила 7 тисяч.

У столиці країни та дев'яти округах показник захворюваності перевищує 3 випадки на 1 тисячу жителів, зокрема у Бухаресті він становить 3,94,

Румунська Група стратегічних комунікацій повідомила, що загальна кількість випадків COVID-19 станом на 3 листопада сягнула 258 437, у тому числі 7273 летальних. Протягом останньої доби померли 120 хворих, що є ще одним добовим рекордом у країні.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено понад 47,8 млн випадків COVID-19, зокрема 1,22 млн летальних. Одужали від коронавірусу більш як 34,35 млн осіб.

Фото: Octav Ganea/Inquam Photos