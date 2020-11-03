Франція шокована стріляниною у Відні та готова допомогти Австрії

Франція і вся Європа висловлює підтримку Австрії у зв’язку з атакою ісламського тероризму.

Про це заявив у Twitter президент Франції Емманюель Макрон, передає кореспондент Укрінформу.

«Франція разом з австрійським народом шокована терористичною атакою, скоєної у серці столиці – Відні. Напад скоєно на дружню Франції країну. Це є наша Європа. Наші вороги повинні знати з ким мають справу. Ми не здамося», - наголосив Макрон.

Президент Франції додав, що сьогодні вся Європа у жалобі. Також він запевнив, що Франція готова надати Австрії допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) сталася стрілянина.

Стрілянина почалася близько 20.00 (21.00 по Києву) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовані багато кафе та єврейська синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не підтверджується. В цей час синагога була зачинена. Загалом нападники відкрили стрілянину у шести різних місцях. Федеральний канцлер Себастіан Курц назвав напад у центрі Відня терактом.

Фото: ЕРА