Франція шокована стріляниною у Відні та готова допомогти Австрії
Про це заявив у Twitter президент Франції Емманюель Макрон, передає кореспондент Укрінформу.
«Франція разом з австрійським народом шокована терористичною атакою, скоєної у серці столиці – Відні. Напад скоєно на дружню Франції країну. Це є наша Європа. Наші вороги повинні знати з ким мають справу. Ми не здамося», - наголосив Макрон.
Президент Франції додав, що сьогодні вся Європа у жалобі. Також він запевнив, що Франція готова надати Австрії допомогу.
Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) сталася стрілянина.
Стрілянина почалася близько 20.00 (21.00 по Києву) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовані багато кафе та єврейська синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не підтверджується. В цей час синагога була зачинена. Загалом нападники відкрили стрілянину у шести різних місцях. Федеральний канцлер Себастіан Курц назвав напад у центрі Відня терактом.
Фото: ЕРА