В Мінську за участь у вчорашніх протестах затримали 25 осіб

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому.

"Учора в різних інформаційних ресурсах інтернету неодноразово розміщувалися заклики про проведення на території Мінська протестних акцій, а також блокування доріг. Протягом дня групи громадян збиралися в різних місцях Мінська - ланцюжки солідарності вздовж проїжджої частини на вулицях К. Лібкнехта, Ленінградська, Захарова і в інших місцях. Також на площі Незалежності біля Червоного костелу зібралася група громадян", - розповіли в ГУВС.

Ця група пройшлася уздовж проспекту Незалежності до площі Я.Коласа. У процесі руху кількість учасників збільшилася до 2,3 тис. О 17.50 біля входу в БДМУ на проспекті Дзержинського зібралася група з 25 осіб.

Повідомляється, що учасники несанкціонованих заходів попереджалися про неприпустимість протиправних дій, найбільш активних було затримано. Загальна кількість осіб, які взяли участь в несанкціонованих масових заходах в Мінську, не перевищила 2,4 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що 2 листопада в Мінську відбулися антиурядові марші пенсіонерів і медиків.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Правозахисна організація «Весна» заявила, що в Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 осіб.

Фото: TYT.BY