Північна Корея будує два підводні човни, здатні нести балістичні ракети – ЗМІ

Північна Корея веде будівництво двох підводних човнів, з яких можна буде запускати балістичні ракети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейського депутата з парламентського Комітету з розвідки.

«Один з підводних човнів, які будує Північна Корея, може нести балістичну ракету… Один з них - модернізована версія підводного човна класу Romeo, інший - новий, ми відносимо його до класу «середніх» або «великих»«, - заявив депутат Ха Те-кенг.

10 жовтня Північна Корея провела військовий парад на честь 75-річчя Трудової партії країни. На захід не допускалися іноземні ЗМІ або іноземці, тому аналітики покладаються лише на відредаговані кадри державних ЗМІ Північної Кореї. За їхніми оцінками, на параді показали нову надважку міжконтинентальну балістичну ракету.

Як повідомляв Укрінформ, КНДР наприкінці 2003 року формально вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Згодом Північна Корея провела ядерні випробування та запуски балістичних ракет. У відповідь на це 14 жовтня 2006 року Рада Безпеки схвалила резолюцію №1718, яка запроваджувала санкції проти Пхеньяна, вимагала відмовитися від подібних дій у майбутньому і закликала повернутися за стіл переговорів.

Ця і наступна резолюція Ради Безпеки (1874 від 2009 року) передбачають ембарго на поставки в КНДР деяких видів озброєнь, а також матеріалів, устаткування, товарів і технологій, які могли б сприяти здійсненню програм, пов'язаних з ядерною зброєю, балістичними ракетами або іншими засобами масового знищення. Крім того, заборонено продаж або передачу КНДР предметів розкоші, вимагається заморозити банківські рахунки, що перебувають у власності або під контролем приватних або юридичних осіб Північної Кореї, які є учасниками або підтримують програми створення зброї масового знищення.