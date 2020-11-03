У США перше місто оголосило підсумки президентських виборів

Колишній віцепрезидент США і кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на виборах президента у містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир вздовж американсько-канадського кордону, яке одним із перших у країні оголосило результати голосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Байден отримав п'ять голосів, а чинний президент Дональд Трамп - нуль.

Як зазначається, виборчі дільниці у Діксвілл-Нотч відкриваються приблизно опівночі за місцевим часом, тобто за кілька годин до відкриття дільниць в інших частинах країни.

Голосування в цьому населеному пункті проходило в готелі The Balsams. Підрахунок голосів займає кілька хвилин, тому результати оголошують одразу.

Станом на 2010 рік населення громади становило 12 осіб.

У день виборів вони завжди привертають увагу ЗМІ, оскільки першими оголошують свої результати. Однак Діксвілл-Нотч не завжди передбачає кінцевого переможця або навіть вибір штату Нью-Гемпшир. Наприклад, у 2016 році виборці містечка проголосували за кандидатуру від демократів Гілларі Клінтон.

У сусідньому місті Міллсфілд також проголосували. Більшість голосів виборці міста віддали за Трампа - 16 голосів, за Байдена - 5 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є чинний президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден здобув значну перевагу у соціологічних опитуваннях у кількох ключових штатах.