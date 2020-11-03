У Нідерландах сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

У Нідерландах о 10:00, за місцевим часом, у судовому комплексі “Схіпхол” відбудеться судове засідання у справі МН17.

Повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Кримінальний процес все ще перебуває на стадії досудового розгляду.

До 3 листопада захист Олега Пулатова мав надати свої остаточні запити щодо додаткового розслідування. Під час сьогоднішнього засідання на них може відреагувати нідерландська прокуратура.

Очікується, що суд також сьогодні прийме рішення щодо цих клопотань.

Слідкувати за процесом можна в режимі онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 було зарезервовано судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.