МВС Австрії: Спецоперація проти терористів ще триває

Глава МВС Австрії Карл Негаммер заявив, що терористичний напад у Відні все ще триває, поліція розшукує усіх нападників.

Про це він заявив в коментарі австрійському телерадіомовнику ORF у понеділок ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми все ще маємо справу з терактом, що триває", - заявив він.

За словами міністра, операціях поліцейських та спеціальних служб проти нападників, кількість яких наразі чітко не відома, триває. Одного терориста, озброєного штурмовою гвинтівкою, вдалося ліквідувати.

Очільник МВС заявив, що наразі не може підтвердити інформацію у ЗМІ про те, що одного з нападників вдалося затримати.

Поліція закликає населення столиці залишатися вдома, а тих, хто перебуває у закладах – не виходити на вулицю, також слід уникати переміщення громадським транспортом.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) відбулася стрілянина. Також ЗМІ повідомляли про вибух, який стався нібито в результаті підриву "поясу смертника", хоча ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

Відповідно до поліції, всього було 6 різних місць, де відбувалася стрільба.

За офіційними даними, внаслідок стрілянина загинув один перехожий, також є поранені, включаючи 1 поліцейського. Кількість поранених не повідомляється, але, за даними ЗМІ, мова може йти про 15 осіб.

Фото: krone.at