Кремль має зберігати нейтралітет щодо Карабаху – президент Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Російська Федерація має зберігати нейтральну позицію у вірмено-азербайджанському конфлікті за Нагірний Карабах, як це і передбачає мандат ОБСЄ, виданий Мінською групою.

Як передає Укрінформ, про це інформує АзерТадж.

«Прем'єр-міністр Вірменії направляє лист Президенту Росії і просить військової допомоги. Це абсолютно неприйнятно. Немає жодної підстави для цього. Ми розбиваємо ворога, б'ємо його на нашій землі і видворяємо з наших земель. Ми не заподіяли проти Вірменії будь-якої агресії - це, по-перше. Ми не нападали на Вірменію. По-друге, Росія - співголова Мінської групи і вона повинна дотримуватися нейтральної позиції, як і всі співголови відповідно до виданого їм мандата ОБСЄ», - зазначив президент Азербайджану.

Він акцентував, що військове вирішення конфлікту має перейти у політичну площину.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до російського президента РФ Володимира Путіна з проханням розпочати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку РФ може надати Вірменії для забезпечення її безпеки. У МЗС РФ заявили, що Москва надасть Єревану всю необхідну допомогу відповідно до договору про дружбу, якщо бойові дії буде перенесено безпосередньо на територію Вірменії.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно обвинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. Після шести років війни, у 1994 році був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.

фото: АзерТадж