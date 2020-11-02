У Франції можуть заборонити турецький націоналістичний рух «Сірі вовки»

У Франції заборонять турецький ультранаціоналістичний рух «Сірі вовки», члени якого були активними учасниками нещодавніх сутичок поблизу Ліона.

Як передає Укрінформ з посиланням на RFI, про це оголосив у понеділок під час слухань у парламенті міністр внутрішніх справ країни Жерар Дарманен.

За його словами, відповідне рішення уряд має намір ухвалити у середу, 4 листопада.

Зазначається, що члени цієї організації брали активну участь у нещодавніх сутичках між представниками турецької і вірменської громад поблизу Ліона.

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Крім того, напис «Сірі вовки» виявлено на меморіалі жертвам геноциду вірменського народу і Національного вірменського центру пам'яті у Франції, наругу над якими було скоєно у ніч проти неділі минулого тижня.

Le préfet P.MAILHOS condamne fermement les dégradations commises cette nuit contre le CNMA et le Mémorial du génocide arménien de #Decines. Il apporte tout son soutien à la communauté arménienne.

Tout sera fait pour retrouver les auteurs de ces profanations. pic.twitter.com/0xb3SAvLsd — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 1, 2020

Як повідомлялося, відносини між Анкарою та Парижем загострилися, коли президент Франції Емманюель Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у країні та боротьби з радикальним ісламізмом після того, як 16 жовтня у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя.

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24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.

Париж 25 жовтня відкликав з Туреччини свого посла для консультацій.