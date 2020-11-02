Португалія планує сьогодні оголосити надзвичайний стан

Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Коста закликав президента оголосити у країні надзвичайний стан на тлі стрімкого поширення коронавірусу у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Це критичний момент, і оголошення надзвичайної ситуації посилить свідомість громадян щодо санітарної ситуації, з якою ми стикаємось», - сказав Коста.

Очікується, що президент Марсело Ребело де Суза оголосить надзвичайний стан під час телезвернення у понеділок увечері, після чого парламент має ввести рішення в дію (це радше формальність).

Востаннє надзвичайний стан через COVID-19, який, згідно з португальським законодавством, обмежений до 15 днів, але може продовжуватися необмежену кількість разів за потреби, був оголошений у березні, і тоді він тривав 6 тижнів.

Читайте також: Іспанія продовжила надзвичайний стан до травня 2021 року

Португальський уряд 31 жовтня запровадив у 121 муніципалітеті, включаючи головні міста Лісабон та Порту, сувору рекомендацію для населення не виходити з дому, однак це не стосується поїздок на роботу, в школу чи за покупками.

Водночас запровадження надзвичайного стану дасть змогу ввести жорсткі карантинні заходи, включаючи обмеження на пересування та громадські зібрання.

У 10-мільйонній Португалії наразі зафіксовано 144 341 випадок коронавірусу, включаючи 2544 смерті. Минулої п’ятниці в країні зареєстровано рекордну від початку пандемії кількість заражень за добу – 4656.

За даними Worldometer, у світі виявлено 46 972 834 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 207 113 летальних, одужали 33 855 348 людей.