Туреччина продовжить дослідження в Східному Середземномор’ї

Туреччина продовжить геосейсмічні дослідження в Східному Середземномор’ї, керуючись принципами та нормами міжнародного права.

Як повідомляє Укринформ, відповідну заяву зробив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

«Греція марно намагається висловити свої заперечення проти нашої діяльності, відстоюючи свої максималістичні вимоги після кожного оголошення NAVTEX (міжнародна автоматизована служба сповіщення - ред.) Туреччина продовжить свою діяльність у регіоні в рамках своїх прав, що випливають з міжнародного права», - йдеться в заяві.

У МЗС висловили сподівання, що «Греція утримається від ескалаційних кроків у регіоні, сприятиме створенню відповідної атмосфери для переговорів та заявить, що готова до переговорів; замість того, щоб звинувачувати Туреччину в безпідставних звинуваченнях і, як зазвичай, скаржитися третім сторонам».

В Анкарі також наголосили, що Туреччина готова до перемовин та запрошує Грецію до діалогу «без попередніх умов».

Як повідомлялося, у Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Туреччина відновила роботи в Східному Середземномор'ї, незважаючи на угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини направити в цей регіон наукове судно в супроводі військових кораблів спонукало Грецію відправити туди ж кораблі для спостереження. 12 серпня сталася незначна сутичка між судами, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити свої територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

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НАТО, членами якої є обидві країни, надало платформу для переговорів зі зниження напруги в Східному Середземномор'ї. Вони відбулися 17 вересня і стосувалися «заходів роз'єднання» військових сил, щоб уникнути інцидентів у східній частині Середземного моря. Подальші раунди цих переговорів кілька разів відкладалися з технічних причин.

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