У Нігерії невідома хвороба за два тижні забрала 15 життів

Щонайменше 15 осіб померло за останні два тижні у нігерійському штаті Дельта в результаті невідомої хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent Online.

За словами місцевих чиновників, розслідування показало, що епідемія, яка розпочалася близько двох тижнів тому, призвела до загибелі численної кількості людей у сусідніх громадах.

Водночас влада не знає, що саме спричинило загибель щонайменше 15 людей.

Наразі тільки відомо, що померлими є особи віком від 18 до 25 років.

За словами губернатора штату Іфеані Оноє, медики вже взяли зразки крові у родичів померлих та поговорили з ними, аби спробувати знайти причину смерті людей.

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Він додав, що попри те, що результатів тестів ще немає, є підозра, що причиною смерті може бути вірусна геморагічна лихоманка або навіть наркотична інтоксикація.

Фото: Arek Socha / Pixabay