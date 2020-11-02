Додон і Санду виходять до другого туру виборів президента Молдови

Чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду лідирують на виборах глави держави за підсумками обробки 90% протоколів з виборчих дільниць.

Вони набрали 35,85% і 32,08% голосів відповідно, випливає з даних ЦВК країни, передає Укрінформ.

Кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий знаходиться на третьому місці з 16,93% голосів, а кандидат від партії «Шор» Віолета Іванова - на четвертому з 7,3%. Другий тур повинен бути призначений на 15 листопада.

ЦВКвизнала вибори такими, що відбулися.

Як повідомлялося, в неділю, 1 листопада, в Молдові - голосування на виборах президента.