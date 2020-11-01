Стрілянина в Ліоні: поліція відпустила підозрюваного
Укрінформ
Чоловіка, затриманого і заарештованого 31 жовтня з підозрою в нападі на священика в Ліоні, відпустили.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що підозрюваного відпустили через відсутність доказів причетності до нападу.
Підозрюваного затримали напередодні ввечері за прикметами, схожим з прикметами нападника. Зброї у чоловіка не було.
Напад на священика відбувся 31 жовтня, чоловік був поранений. Невідомий вистрілив з вогнепальної зброї в служителя, поки той закривав двері церкви.