У світі вже понад 1,2 мільйона померлих від COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 1 листопада у світі зафіксовано 46 406 405 випадків захворювання COVID-19, унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 200 565 осіб.
Про це свідчать дані Worldometer.
Одужали від хвороби - 33 493 349 людей.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків захворювання серед країн світу залишаються США (9 402 590), Індія (8 184 082), Бразилія (5 535 605) та РФ (1 618 116).
Найбільшу кількість летальних випадків унаслідок пандемії зафіксовано у США - 236 072.