Майже 100 тисяч: у Штатах зафіксували новий COVID-рекорд

За останню добу у Сполучених Штатах зареєстрований рекордний сплеск щоденної захворюваності на COVID-19, який наблизився до позначки 100 тисяч випадків.

Про це свідчать дані, зібрані Університетом медицини імені Джона Гопкінса, повідомляє Укрінформ.

Так, за статистикою п'ятниці, 30 жовтня, у США зареєстровано 99 321 нових позитивних тестів на коронавірус. Загальна кількість виявлених хворих на COVID-19 із початку пандемії у Штатах в суботу сягнула 9,053 млн осіб. При цьому зазначається, що від хвороби померли понад 229,7 тис. осіб, понад 3,578 млн людей одужали.

Сполучені Штати продовжують лідирувати у загальному списку за рівнем захворюваності у світі. Далі йдуть Індія (8,137 млн зареєстрованих хворих), Бразилія (5,516 млн), Росія (1,606 млн), Франція (1,377 млн).

Загалом у світі станом на суботу, 31 жовтня, налічується 45,725 млн хворих, з яких понад 1,190 млн померли, близько 29,7 млн одужали.

Фото: АА