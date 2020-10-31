Штайнмаєр розкритикував Ердогана за висловлювання про президента Франції
Як передає Укрінформ, про це він сказав в п'ятницю, 30 жовтня, в інтерв'ю DW.
У зв'язку з висловлюванням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, котрий раніше обвинуватив французького президента Эммануеля Макрона в ісламофобії, назвавши його "хворим", Штайнмаєр наголосив, що такі заяви "не допомагають" знизити напруження.
Президент ФРН висловив сподівання, що ця ескалація риторики не надихне можливих злочинців.
Як повідомлялося, Франція та Туреччина зараз переживають напружений період відносин, загострення відбулося, коли президент Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції, боротьби з радикальним ісламізмом після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя.
24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.
Париж 25 жовтня відкликав з Туреччини свого посла для консультацій.