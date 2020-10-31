У Франції затримали і допитують третього підозрюваного в різанині у Ніцці – ЗМІ
Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.
За інформацією ЗМІ, 33-річного чоловіка поліція затримала напередодні. Нині його допитують.
Сам нападник, 21-річний тунісець, нині перебуває у лікарні у тяжкому стані після поранень, яких зазнав під час затримання.
Як з’ясувалося під час розслідування, до Франції він прибув близько місяця тому нелегально.
У день скоєння злочину, 29 жовтня, поліція затримала також 47-річного чоловіка, який може бути пов'язаний з терористом.
Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік з ножем убив трьох людей та декількох поранив. Серед загиблих – дві жінки і чоловік. Одній жінці убивця відтяв голову.
Нападника затримано.
Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.
У країні запроваджено найвищий рівень терористичної загрози.