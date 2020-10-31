У Франції затримали і допитують третього підозрюваного в різанині у Ніцці – ЗМІ

Правоохоронці затримали третю особу, яку підозрюють у зв’язках із нападником, який 29 жовтня зарізав трьох людей у католицькій церкві у Ніцці і ще кількох поранив.

Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.

За інформацією ЗМІ, 33-річного чоловіка поліція затримала напередодні. Нині його допитують.

Сам нападник, 21-річний тунісець, нині перебуває у лікарні у тяжкому стані після поранень, яких зазнав під час затримання.

Як з’ясувалося під час розслідування, до Франції він прибув близько місяця тому нелегально.

У день скоєння злочину, 29 жовтня, поліція затримала також 47-річного чоловіка, який може бути пов'язаний з терористом.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік з ножем убив трьох людей та декількох поранив. Серед загиблих – дві жінки і чоловік. Одній жінці убивця відтяв голову.

Нападника затримано.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.

У країні запроваджено найвищий рівень терористичної загрози.