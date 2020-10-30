На виборах достроково проголосували 80 мільйонів американців

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

На думку експертів, рекордний хід дострокового голосування свідчить, що загальна явка на виборах у 2020 році ледве перевищить явку 2016 року, коли проголосували 138 млн виборців.

До дня голосування у 2016 році лише 47 млн американців достроково віддали свої голоси.

За прогнозами соціологів, у 2020 році загалом можуть проголосувати близько 150 млн американців - це майже 65% від загальної кількості населення країни.

Як відомо, на загальних виборах у США, що відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами у боротьбі за посаду президента США є діючий президент, республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден.