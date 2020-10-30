Бабарика залишили за ґратами до 18 грудня – адвокат

Екс-претенденту на посаду президента Білорусі, екс-главі «Белгазпромбанку» Віктору Бабарику продовжили термін тримання під вартою до 18 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід з посиланням на адвоката Бабарика Дмитра Лаєвського.

«Цей термін (тримання під вартою, - ред.) нещодавно було продовжено до шести місяців, тобто до 18 грудня 2020 року», - сказав Лаєвський.

За його словами, чергове продовження терміну тримання під вартою в четвер було оскаржено захистом у суді. При цьому дата судового засідання за скаргою захисту поки не відома.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня у СІЗО КДБ Білорусі відбулася зустріч заарештованих опозиціонерів з Олександром Лукашенком. На ній були присутні щонайменше 12 ув'язнених, у тому числі незареєстровані кандидати в президенти Віктор Бабарика та Сергій Тихановський. Вже 11 жовтня увечері були звільнені двоє з них - бізнесмен Юрій Воскресенський і директор мінського офісу IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевич, яким тримання під вартою було замінено на домашній арешт. Після цього ще кілька учасників цієї зустрічі були випущені з в'язниці у зв'язку зі зміною запобіжного заходу, під домашній арешт.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Лукашенку. Вона заявила: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, «на вулиці вийде вся Білорусь». Відповідно з 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабного протесту.