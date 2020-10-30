ЄС направляє гуманітарну допомогу в Нагірний Карабах

Європейський Союз оголосив про рішення надати гуманітарну допомогу на суму 400 тисяч євро на невідкладні потреби цивільного населення в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії.

«ЄС закликав до негайного припинення ворожнечі, яка вже призвела до жертв серед цивільного населення. Ми надзвичайно занепокоєні погіршенням гуманітарної ситуації, беручи на до уваги наближення зими та прогресуючу пандемію коронавірусу», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Як йдеться у повідомленні, завдяки європейській гуманітарній допомозі Міжнародна федерація Червоного хреста та Червоного півмісяця Азербайджану доставить продовольство, ковдри, предмети гігієни та інші терміново необхідні речі для цивільних людей, які були вимушені полишити домівки внаслідок бойових дій.

Оголошена сьогодні допомога доводить до 900 тисяч євро загальний обсяг гуманітарного пакету, який був наданий від ЄС мирному населенню Нагірного Карабаху з початку загострення ситуації на початку жовтня. Ця гуманітарна допомога буде розподілятися відповідно до потреб, без жодної дискримінації, відповідно до принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху вранці 27 вересня, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Протягом жовтня за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ, відповідно, - Росії, Франції і США, - сторони конфлікту тричі оголошували про припинення вогню та про гуманітарне перемир’я, але жодне з них не протрималося довше одного дня. Кожного разу сторони звинувачували одна одну у порушенні домовленостей, та продовжували бойові дії.

MFA Azerbaijan/twitter