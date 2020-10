Російські хакери атакували пошту демократів у Каліфорнії та Індіані – ЗМІ

Хакерське угруповання Fancy Bear, яке пов’язують з російськими спецслужбами, атакувало електронні адреси штаб-квартир Демократичної партії в Каліфорнії та Індіані, а також декількох впливових аналітичних центрів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Ексклюзивне розслідування опублікували журналісти Reuters, передає Укрінформ.

«Група російських хакерів, звинувачених у втручанні в президентські вибори 2016 року в США, за словами обізнаних у цій справі людей, на початку цього року атакували електронну пошту Демократичної партії в Каліфорнії та Індіані, а також декількох впливових аналітичних центрів у Вашингтоні та Нью-Йорку», - йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що цілями кіберзлочинців окрім офісів демократів стали такі організації, як Центр американського прогресу (Center for American Progress), Рада з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) та вашингтонське відділення Фонду Карнеґі за міжнародний мир (Carnegie Endowment for International Peace).

Водночас представництва зазначених організацій прокоментували, що не реєстрували успішні спроби хакерських атак на свої онлайн-ресурси.

Зі свого боку, речник Національного комітету Демократичної партії Кріс Мігер у коментарі до розслідування журналістів заявив, що «сюрпризу» в тому, що іноземні гравці намагаються втрачатися у вибори у США немає.

Хакерську організацію Fancy Bear пов’язують з російськими спецслужбами. Угруповання ймовірно веде діяльність з 2007 року та відоме атаками на інформаційні системи ряду урядових, військових та безпекових організацій. Так, на Fancy Bear покладають відповідальність за злам електронних акаунтів працівників штабу кандидата в президенти США у 2016 році Хілларі Клінтон.