Україна вітає рішення постійних представників ЄС щодо залучення третіх країн до PESCO

Україна вітає рішення постійних представників ЄС щодо залучення третіх країн до PESCO

Укрінформ
Україна вітає рішення послів ЄС щодо залучення третіх країн до оборонних проєктів у рамках програми Постійного структурованого партнерства (PESCO) й прагне у майбутньому долучитись до цієї ініціативи.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву на власній сторінці у Фейсбуці оприлюднив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

«28 жовтня Комітет постійних представників ЄС (COREPER) ухвалив проєкт рішення Ради ЄС щодо основних умов залучення третіх країн до оборонних проєктів у рамках програми PESCO. Наступний крок – схвалення рішення Радою ЄС, що стане потужним сигналом та рушійною силою для розвитку взаємовигідного співробітництва з країнами-партнерами в оборонній сфері», - йдеться у повідомленні.

Український дипломат нагадав, що від початку створення PESCO Україна висловила бажання долучатись до співпраці з державами-членами ЄС в оборонній сфері в рамках цієї ініціативи, і вже проводить переговори з партнерами щодо умов та критеріїв приєднання України до оборонних проєктів.

«Потенційна майбутня участь нашої держави у проєктах PESCO забезпечить поглиблення співпраці з ЄС у військово-технічній площині та сприятиме покращенню національних оборонних спроможностей відповідно до найвищих європейських стандартів та практик. Проєкти PESCO, в яких Україна зможе взяти участь – наприклад, у сфері боротьби з дезінформацією та кіберзагрозами – зроблять збройні сили міцнішими, сучаснішими та більш адаптованими до нових викликів і загроз», - наголосив посол України.

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Як уже повідомлялося, PESCO – це прийнята у листопаді 2017 року програма Постійного структурованого співробітництва ЄС, яка є частиною політики безпеки та оборони Європейського Союзу. Вона, зокрема, передбачає поєднання зусиль у підтримці промислового виробництва, впровадження інновацій та досліджень у сферах безпеки й оборони.

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