Україна вітає рішення постійних представників ЄС щодо залучення третіх країн до PESCO

Україна вітає рішення послів ЄС щодо залучення третіх країн до оборонних проєктів у рамках програми Постійного структурованого партнерства (PESCO) й прагне у майбутньому долучитись до цієї ініціативи.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву на власній сторінці у Фейсбуці оприлюднив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

«28 жовтня Комітет постійних представників ЄС (COREPER) ухвалив проєкт рішення Ради ЄС щодо основних умов залучення третіх країн до оборонних проєктів у рамках програми PESCO. Наступний крок – схвалення рішення Радою ЄС, що стане потужним сигналом та рушійною силою для розвитку взаємовигідного співробітництва з країнами-партнерами в оборонній сфері», - йдеться у повідомленні.

Український дипломат нагадав, що від початку створення PESCO Україна висловила бажання долучатись до співпраці з державами-членами ЄС в оборонній сфері в рамках цієї ініціативи, і вже проводить переговори з партнерами щодо умов та критеріїв приєднання України до оборонних проєктів.

«Потенційна майбутня участь нашої держави у проєктах PESCO забезпечить поглиблення співпраці з ЄС у військово-технічній площині та сприятиме покращенню національних оборонних спроможностей відповідно до найвищих європейських стандартів та практик. Проєкти PESCO, в яких Україна зможе взяти участь – наприклад, у сфері боротьби з дезінформацією та кіберзагрозами – зроблять збройні сили міцнішими, сучаснішими та більш адаптованими до нових викликів і загроз», - наголосив посол України.

Як уже повідомлялося, PESCO – це прийнята у листопаді 2017 року програма Постійного структурованого співробітництва ЄС, яка є частиною політики безпеки та оборони Європейського Союзу. Вона, зокрема, передбачає поєднання зусиль у підтримці промислового виробництва, впровадження інновацій та досліджень у сферах безпеки й оборони.