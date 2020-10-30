Грета Тунберг через коронавірус проводитиме екопротести онлайн

Грета Тунберг через коронавірус проводитиме екопротести онлайн

Укрінформ
Шведська екологічна активістка Грета Тунберг проводитиме пікети із закликом до рішучих заходів для боротьби зі змінами клімату в онлайн-режимі через посилення карантинних заходів у Стокгольмі у зв’язку зі спалахом захворюваності на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.

«Ситуація (з коронавірусом – ред.) погіршується, тому я переводжу пікети (проти зміни клімату – ред.) в онлайн-режим», - повідомила Тунберг.

Раніше Тунберг пожертвувала 100 000 доларів у Дитячий фонд ООН для боротьби з пандемією коронавірусу.

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17-річна шведська кліматична активістка й співініціатор екологічного руху Fridays for Future, який бореться проти змін клімату, Грета Тунберг відома в усьому світі. Її підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався Генсек ООН Антоніу Гутерреш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, британський принц Чарльз.

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