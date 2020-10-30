Грета Тунберг через коронавірус проводитиме екопротести онлайн

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг проводитиме пікети із закликом до рішучих заходів для боротьби зі змінами клімату в онлайн-режимі через посилення карантинних заходів у Стокгольмі у зв’язку зі спалахом захворюваності на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.

«Ситуація (з коронавірусом – ред.) погіршується, тому я переводжу пікети (проти зміни клімату – ред.) в онлайн-режим», - повідомила Тунберг.

School strike week 115. Yesterday new COVID-19 recommendations came into place here in Stockholm. The situation is worsening, so therefore it’s back to #ClimateStrikeOnline for me.

Stay safe, take care of each other and #flattenthecurve !#fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/DGMiQ8FDuy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 30, 2020

Раніше Тунберг пожертвувала 100 000 доларів у Дитячий фонд ООН для боротьби з пандемією коронавірусу.

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17-річна шведська кліматична активістка й співініціатор екологічного руху Fridays for Future, який бореться проти змін клімату, Грета Тунберг відома в усьому світі. Її підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався Генсек ООН Антоніу Гутерреш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, британський принц Чарльз.