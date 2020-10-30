Грета Тунберг через коронавірус проводитиме екопротести онлайн
Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.
«Ситуація (з коронавірусом – ред.) погіршується, тому я переводжу пікети (проти зміни клімату – ред.) в онлайн-режим», - повідомила Тунберг.
School strike week 115. Yesterday new COVID-19 recommendations came into place here in Stockholm. The situation is worsening, so therefore it’s back to #ClimateStrikeOnline for me.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 30, 2020
Stay safe, take care of each other and #flattenthecurve !#fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/DGMiQ8FDuy
Раніше Тунберг пожертвувала 100 000 доларів у Дитячий фонд ООН для боротьби з пандемією коронавірусу.
17-річна шведська кліматична активістка й співініціатор екологічного руху Fridays for Future, який бореться проти змін клімату, Грета Тунберг відома в усьому світі. Її підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався Генсек ООН Антоніу Гутерреш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, британський принц Чарльз.