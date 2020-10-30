У Росії другий день поспіль «рекорд» - майже 18 тисяч випадків COVID-19
Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
В цілому максимум добового інфікування фіксувався у РФ протягом жовтня більше десяти разів, до того - 11 травня.
Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 588 433.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено у Москві - 5268, у Санкт-Петербурзі - 801, у Московській області - 524, в Нижегородській - 401.
У четвер у РФ від COVID-19 помер 351 пацієнт, всього з початку епідемії число летальних випадків становить 27 462. Одужали в країні 1 193 867 осіб, за добу - 14 402 пацієнти.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 45 443 039 випадків коронавіруса, зокрема 1 187 639 летальних, одужали 33 040 449 осіб.