У Росії другий день поспіль «рекорд» - майже 18 тисяч випадків COVID-19

Упродовж минулої доби у Російській Федерації виявлено 17 987 нових випадків інфікування коронавірусом, це найбільше число з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

В цілому максимум добового інфікування фіксувався у РФ протягом жовтня більше десяти разів, до того - 11 травня.

Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 588 433.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено у Москві - 5268, у Санкт-Петербурзі - 801, у Московській області - 524, в Нижегородській - 401.

У четвер у РФ від COVID-19 помер 351 пацієнт, всього з початку епідемії число летальних випадків становить 27 462. Одужали в країні 1 193 867 осіб, за добу - 14 402 пацієнти.