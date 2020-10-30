У Білорусі заарештували ще одного журналіста

У білоруському Пінську силовики затримали члена Білоруської асоціації журналістів Віктора Ярошука.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Саме затримання відбулося 29 жовтня.

Зазначається, що суд Пінського району і Пінська 6 жовтня визнав Ярошука винним в участі в несанкціонованому масовому заході в місті 13 вересня. Тоді журналіста покарали на 10 діб адміністративного арешту, проте затриманий він не був.

Зараз Ярошука затримали для відбування покарання.

Таким чином, під арештом в адміністративних справах в Білорусі зараз знаходяться сім журналістів. Крім Ярошука, це Вадим Заміровський, Дар'я Спевак, Всеволод Зарубін (Улитко), Артем Майоров, Алесь Любенчук і Руслан Середюк.

Також сьогодні Мінський міський суд залишив чинним штраф у розмірі 405 рублів, накладений на головного редактора сайту «Наша ніва» Єгора Мартиновича 28 вересня за ст. 23.34 КоАП (порушення порядку організації й проведення масових заходів). Мартинович був затриманий у Мінську в ніч на 11 серпня під час роботи на акції протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила, що якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

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26 жовтня в країні розпочався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.