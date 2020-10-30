Німеччина продовжує бити «рекорди», за останню добу – понад 18,5 тисяч випадків COVID-19

За минулу добу в Німеччині підтвердили 18 681 новий випадок інфікування COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Це майже на 2 тисячі більше, ніж напередодні. Загалом три дні поспіль у країні фіксуються рекордні показники.

З початку пандемії у ФРН зафіксовано 499 694 випадки інфікування.

Хворими вважаються наразі 131, 5 тис. людей.

Прогноз канцлера Ангели Меркель, яка місяць тому сказала, що до Різдва кількість інфікувань в Німеччині може сягнути 19 200, реалізується швидшими темпами, ніж можна було уявити.

Віцеканцлер, міністр фінансів Олаф Шольц назвав розвиток ситуації «дуже драматичним» і сказав, що листопад стане «місяцем правди». З понеділка країна переходить у режим часткового локдауну. Влада обіцяє підприємцям «небачену раніше підтримку».