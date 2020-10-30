Байден звинуватив Фейсбук у недоотриманні $500 тисяч пожертв
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на представника штабу кандидата від демократів Роба Флоерті.
«Ми за 5 днів до дня виборів не можемо відчувати довіру до того, як розміщують нашу рекламу, та маємо підозри, що нашим опонентам несправедливо надають переваги за ознакою партійної приналежності. Нам абсолютно ясно те, що Фейсбук не готова справитися з виборами, попри чотири роки, які були у неї на таку підготовку», — зазначив Флоерті.
Представник Байдена закликав Фейсбук «виправити помилку і роз’яснити всю глибину допущеного фіаско».
Зі свого боку, керівництво соцмережі пояснило, що були «технічні збої в системах», вони виникли через блокування і перевірки маси рекламних оголошень. Компанія нагадала, що з 27 жовтня на її платформах набула чинності заборона на розміщення реклами політичного характеру.
Як відомо, на загальних виборах у США, які відбудуться 3 листопада, буде обрано президента та віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади. Конкурентами в боротьбі за посаду президента США є республіканець Дональд Трамп – чинний очільник держави – та демократ Джо Байден.
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