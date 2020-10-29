Експрезидент Південної Кореї таки відсидить 17 років за корупцію

Верховний суд Південної Кореї залишив у силі вирок Вищого суду Сеула у вигляді 17 років позбавлення волі для ексглави держави Лі Мьон Бака за розтрату та хабарі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

У лютому цього року Лі Мьон Бак подав до Верховного суду апеляційну скаргу на вирок Вищого суду Сеула, який визнав його винним у розтраті бюджетних коштів та отриманні хабарів в особливо великих розмірах і засудив експрезидента до 17 років позбавленні волі.

Проте Верховний суд Південної Кореї відхилив апеляцію колишнього політика. Відтак ексглаві держави залишилося відсидіти ще 16 років, адже рік він вже провів у СІЗО під час досудового розслідування.

Очікується, що прокуратур надасть Лі Мьон Баку ще від 3 до 4 днів, аби він зміг підготуватися до тривалого ув’язнення й добровільно прийшов до пенітенціарної установи.

Лі Мьон Бак перебував на посаді 10-го президента Південної Кореї з 2008 до 2013 рр.

Фото: Yonhap