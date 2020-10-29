У Румунії за добу зафіксували найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

За останню добу в Румунії зафіксували 6 481 новий випадок захворювання на COVID-19, це наразі найбільша кількість добових випадків хвороби з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Universul.

Румунська Група стратегічних комунікацій повідомила, що кількість нових випадків COVID-19 зросла майже на 18% порівняно з минулою добою.

Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару заявив, що Румунії доведеться пережити "три-чотири важких тижні", щоб взяти під контроль поширення хвороби.

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"У нас є 3-4 тижні, коли ми спробуємо обмежити кількість випадків, щоб ми змогли досягти плато", - сказав урядовець під час візиту до чорноморського порту Констанца.

Як повідомлялося, станом на 29 жовтня у світі зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужали 32 796 825 осіб.

Фото: INQUAM/Liviu Chirica