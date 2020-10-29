В Італії за добу - найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії
Укрінформ
За останню добу в Італії зафіксували новий антирекорд: хворобу COVID-19 підтвердили у 26 831 особи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.
Померли унаслідок пандемії за добу 217 осіб.
Сьогоднішній показник кількості нових випадків захворюваності на COVID-19 становить рекордну кількість добових випадків з початку пандемії в Італії.
Загалом в Італії, від початку епідемії зафіксували вже 616 595 випадків захворювання на COVID-19, з них 38 122 стали летальними.
Водночас одужали від недуги 279 282 особи.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 29 жовтня зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужали 32 796 825 осіб.
Фото: ANSA