В Італії за добу - найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

За останню добу в Італії зафіксували новий антирекорд: хворобу COVID-19 підтвердили у 26 831 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Померли унаслідок пандемії за добу 217 осіб.

Сьогоднішній показник кількості нових випадків захворюваності на COVID-19 становить рекордну кількість добових випадків з початку пандемії в Італії.

Загалом в Італії, від початку епідемії зафіксували вже 616 595 випадків захворювання на COVID-19, з них 38 122 стали летальними.

Водночас одужали від недуги 279 282 особи.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 29 жовтня зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужали 32 796 825 осіб.

Фото: ANSA