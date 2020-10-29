США посилили економічну блокаду Ірану

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти міжнародних компаній у трьох країнах за фінансові операції з Іраном, які забезпечували фінансові надходження для режиму в Тегерані шляхом купівлі-продажу нафтопродуктів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського відомства, оприлюдненому в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів санкції проти восьми компаній через їхню участь у купівлі-продажу іранських нафтохімічних продуктів за посередництва (іранської – ред.) компанії Triliance Petrochemical Co. Ltd",- зазначається в документі

При цьому уточнюється, що фірми, які потрапили під обмеження, зареєстровані в Ірані, Китаї та Сінгапурі. Вони проводили транзакції й забезпечували поповнення доходів для іранського режиму.

Читайте також: Ембарго ООН на озброєння Ірану закінчилося

Це забезпечувало для Тегерана фінансування дестабілізуючого порядку денного в регіоні, а також підтримки корумпованих режимів і терористичних угруповань, у тому числі на Близькому Сході і в Венесуелі, зауважили в Мінфіні.

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати будь-яке джерело доходу, яке іранський режим використовує для фінансування терористичних угруповань та утиску іранського народу", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила політику жорсткого політичного й економічного тиску проти режиму в Тегерані після розірвання іранської ядерної угоди.