У Росії третій день поспіль - рекордна кількість смертей від COVID-19

За середу в Російській Федерації від коронавірусу померло 359 пацієнтів, на два дні раніше - 343 і 320 осіб, це максимальні показники за час пандемії. За добу було зареєстровано 17 418 нових випадків COVID-19, це новий антирекорд інфікування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з його даними загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 570 446.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу було виявлено в Москві - 4 906, у Санкт-Петербурзі - 758, у Підмосков'ї - 514, у Нижньогородській області - 386, в Архангельській - 319, у Ростовській - 313.

Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 27 111. Одужали 1 179 465 осіб, за добу - 14 550 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 44 876 236 випадків коронавірусу, зокрема 1 180 901 летальний, одужали 32 785 988 осіб.