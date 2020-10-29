Словаччина пом’якшила умови пересування громадянам з негативним ПЛР-тестом

Словацька влада продовжила обмеження на вільне пересування всередині країни до 8 листопада із м’якшими умовами для осіб, які мають негативні тести на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Aktuality з посиланням на прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича.

Так, словацькі громадяни, що візьмуть участь в анонсованому раніше загальнонаціональному тестуванні на цих вихідних і матимуть негативний результат, із наступного понеділка матимуть відносну свободу пересування.

Як пояснив Матович, вони, на відміну від тих, які вирішили не здавати тест, зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари, ліки тощо.

«Для людей, які мають сертифікат про тестування з негативним результатом, життя повертається до того стану, який був минулої п’ятниці», - наголосив прем’єр Словаччини.

За його словами, для людей без сертифікатів про негативний тест будуть винятки, такі як поїздка на похорон, одруження, хрещення або догляд за близькою людиною.

Як відомо, словацький уряд має намір провести впродовж двох наступних вихідних загальнонаціональне всеохоплююче тестування населення на коронавірус. Його пройдуть усі громадяни, старші 10 років. А пілотне тестування в 4 округах із найбільшим приростом заражень відбулося на минулих вихідних.

Також влада країни минулого тижня запровадила комендантську годину по всій Словаччині.