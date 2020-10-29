Карабах: ЄС назвав неприйнятним порушення чергової угоди про припинення вогню

Євросоюз назвав неприйнятним нове порушення режиму припинення вогню в Нагорному Карабаху після вже третьої домовленості між Азербайджаном і Вірменією.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз вважає неприйнятним, що після трьох домовленостей, досягнутих за ініціативи Росії, Франції і Сполучених Штатів щодо припинення вогню, бойові дії в Нагорному Карабаху і навколо нього все ще тривають, і надходить дедалі більше повідомлень про жертви серед цивільних осіб», - ідеться у документі.

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При цьому сторонам конфлікту нагадують про їхнє зобов’язання відповідно до міжнародного гуманітарного права захищати життя цивільних осіб.

«Євросоюз закликає сторони долучитися до змістовних переговорів з мирного врегулювання конфлікту в Нагорному Карабаху без зволікань, як це було погоджено у Вашингтоні 25 жовтня», - наголосив речник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, минулими вихідними у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Азербайджану й Вірменії за посередництва Державного департаменту США. Сторони домовилися про гуманітарне припинення вогню в зоні конфлікту з 8:00 ранку 26 жовтня. Та вже в перший день припинення вогню Баку і Єреван звинуватили одне одного в порушенні перемир'я та відновили бойові дії.