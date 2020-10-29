Єврокомісія хоче встановити адекватну мінімальну зарплату в країнах ЄС

Єврокомісія презентувала проєкт директиви ЄС, яка гарантуватиме працівникам у країнах-членах блоку захист адекватної мінімальної зарплати, що дозволить їм вести гідний спосіб життя, де би вони не працювали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.

У ЄК наголосили, що визначена ​​на адекватному рівні мінімальна зарплата не лише має позитивний соціальний вплив, але й створює ширші економічні вигоди, позаяк скорочує нерівність у оплаті праці, допомагає підтримувати внутрішній попит і посилює стимули до роботи.

Окрім того, якісна мінімальна зарплата допомогла б зменшити розрив у оплаті праці чоловіків і жінок.

Ця ініціатива Єврокомісії також допомагає захистити роботодавців, які виплачують працівникам гідну заробітну плату, за рахунок забезпечення чесної конкуренції.

Зазначається, що нинішня коронавірусна криза особливо боляче вдарила по секторах із вищою часткою низькооплачуваних працівників, таким як клінінгові послуги, роздрібна торгівля, охорона здоров'я і довгостроковий догляд.

Варто зауважити, що зараз мінімальна заробітна плата існує у всіх країнах-членах ЄС. У 21 країнах встановлено мінімальний розмір оплати праці, а в 6 державах-членах (Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція) захист мінімальної заробітної плати забезпечується виключно колективними угодами.

Проте, відзначають в Єврокомісії, в більшості країн-членів ЄС працівники усе ж «страждають від недостатнього відповідності або прогалин у сфері захисту мінімальної заробітної плати». На тлі цього пропонована Директива створює основу для підвищення адекватності мінімальної заробітної плати та доступу працівників до захисту мінімальної заробітної плати в ЄС.

В Єврокомісії підкреслили, що ця пропозиція «відповідає допоміжному принципові, адже встановлює рамки для мінімальних стандартів, які поважають і відображають компетенцію держав-членів, а також автономію соціальних партнерів і свободу договорів в області заробітної плати».

Водночас зазначається, що проєкт «не зобов'язує держави-члени ЄС вводити встановлену законом мінімальну заробітну плату».