Від COVID-19 у Канаді померли вже понад 10 тисяч осіб
Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що кількість померлих від COVID-19 станом на вечір 27 жовтня сягнула 10 001.
Від початку епідемії тест на коронавірус здали 9 702 468 канадців – більше чверті населення країни. Інфікування підтвердили у 222 887 осіб, 186 464 з них вилікувалися, і зараз налічується 26 422 активні випадки.
Майже половина всіх виявлених випадків (101 885) припадає на провінцію Квебек, з них понад 41 тис. – на її найбільше місто, Монреаль.
Протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби суттєво збільшилася, і в деяких регіонах країни влада мусила відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.
У сусідніх США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 9 млн хворих та зареєстрували понад 232 тис. смертей. Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості іноземців, і нещодавно цю заборону було продовжено до кінця листопада.
Як повідомлялося, у світі станом на 28 жовтня зафіксовано понад 44,2 млн випадків коронавірусу.