В американській Філадельфії через заворушення ввели комендантську годину

Мер міста Філадельфія оголосив про введення комендантської години з 21:00 до 6:00 на тлі заворушень, які спалахнули після загибелі афроамериканця під час затримання поліцією.

Про це мер Джим Кенні оголосив під час публічного звернення, яке транслювали місцеві телеканали, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Продуктові магазини, ресторани та аптеки можуть на власний розсуд працювати в режимі доставки після 21:00", - зазначив мер Філадельфії.

За його словами, вони мають подбати про належні заходи для безпеки своїх приміщень, а також для захисту працівників, які працюють у службах доставки.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Філадельфії спалахнули протести після того, як правоохоронці застрелили під час затримання 27-річного афроамериканця Волтера Воллеса. Сім'я загиблого стверджує, що в момент інциденту він перебував у кризовому психічному стані.

Мирні протести швидко переросли в погроми та розграбування магазинів. Поліція провела 172 арешти, 53 правоохоронці отримали поранення у сутичках.

Білий дім виступив з офіційною заявою, запропонувавши будь-яку федеральну допомогу для заспокоєння ситуації у Філадельфії.