Пашинян пояснив присутність російських військових на кордоні з Карабахом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у присутності російських прикордонників на кордоні країни з невизнаною Нагірно-Карабахською республікою немає нічого незвичайного.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву Пашиняна в інтерв'ю іспанському журналісту Пабло Гонсалесу.

Про це глава уряду Вірменії сказав у відповідь на прохання прокоментувати фотографії російських військових на вірменському кордоні в районі Карабаху, що з'явилися в соціальних мережах.

«У цьому немає ніякої новини. Російські прикордонники стоять на кордоні Вірменії з Туреччиною й Іраном. Тобто, так було завжди. І зараз у результаті останнього розвитку подій російські прикордонники стоять також на південно-східному і південно-західному кордоні Вірменії», - заявив Пашинян.

Зазначається, що інтерв'ю відбулося 20 жовтня. У підсумковий варіант цей фрагмент не ввійшов, однак Гонсалес показав висловлювання Пашиняна кореспонденту РИА Новости та опублікував ці цитати у Твіттері.

На південному заході Вірменія межує з Нахічеванською автономною республікою в складі Азербайджану, на південному сході - з азербайджанськими районами, які контролюються силами невизнаного Карабаху. Російські прикордонники перебувають у Вірменії за двосторонньою угодою Москви і Єревана. В ході останніх подій вони були розміщені й на інших ділянках кордону.

Загальна чисельність російських прикордонників у Вірменії - близько 4,5 тис. осіб, їх утримання забезпечують уряди двох країн.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і жертв серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув в 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким сторони домовилися про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.