Білий дім звинувачує демократів у веденні війни проти поліції

Після останнього спалаху заворушень у Філадельфії через вбивство поліцією чорношкірого чоловіка, Білий дім виступив зі звинуваченнями проти ліберальних демократів у веденні війни проти правоохоронних органів США.

Про це йдеться в офіційній заяві речниці Білого дому Кейлі МакЕнані, поширеній у середу, передає Укрінформ.

«Заворушення у Філадельфії є проявом останніх наслідків війни ліберальних демократів проти поліції. Робота в правоохоронних органах є надзвичайно небезпечною, й тисячі офіцерів віддали своє життя, виконуючи службові обов'язки»,- зазначається у документі.

Як підкреслили в Білому домі, випадки летального застосування сили поліцією мають бути розслідувані з урахуванням усіх фактів, аби забезпечити справедливі результати.

«В Америці ми розв'язуємо конфлікти через суд і систему правосуддя. Ми не можемо допустити, щоби натовп диктував свої правила. Адміністрація Трампа пишається правоохоронними органами й готова ... залучити будь-які федеральні ресурси для припинення цих заворушень», - підкреслюється в заяві.

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Напередодні у Філадельфії виникли масові заворушення після смерті афроамериканця Уолтера Уоллеса. Він був застрелений правоохоронцями після того, як відмовився виконувати вимоги офіцерів щодо роззброєння під час затримання. Сім'я загиблого стверджує, що той мав біполярний розлад і в момент інциденту перебував у кризовому психічному стані.

У зв'язку з цим сотні протестувальників вийшли на вулиці. Протести почалися мирно, втім згодом переросли в погроми та сутички з поліцією. Правоохоронці повідомили про поранення щонайменше 30 офіцерів.

У місті розгорнули поліцейське підкріплення, підрозділи Національної гвардії штату.