Держава рятує Lufthansa, а не культуру: артисти провели в Берліні багатотисячну демонстрацію

Артисти, музиканти, менеджери, інші працівники івентіндустрії провели в середу, 28 жовтня, демонстрацію в центрі Берліна, щоб привернути увагу до ситуації, в якій опинилися.

У заході взяли участь близько 10 тис. осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відомі виконавці зібралися на одній сцені перед Бранденбурзькими воротами, з якої звернулися до політиків із закликом не дати індустрії культурних розваг зникнути. Вони дорікнули державі, що вона зробила все для порятунку авіакомпанії Lufthansa і дуже мало піклується про них.

Черговий локдаун, який планується запровадити протягом усього листопада, буде крахом для багатьох колективів, упевнені митці. У галузі зайняті майже 1,5 млн людей.

Артисти не виступають проти правил гігієни, проти носіння масок, вони лише хочуть, щоб культурне життя в Німеччині тривало, хоча б і з обмеженнями, навіть у часи пандемії.

Акція проходила в той час, коли канцлер Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель радились щодо подальших обмежень з метою зупинити стрімке зростання кількості нових захворювань.

Працівники культури провели в Берліні багатотисячну демонстрацію / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу 27 жовтня, в Німеччині зафіксовано рекордну кількість нових випадків інфікування – 14 964. Загальна кількість з початку пандемії - 464 239. Вилікувалися за цей час майже 333 тисячі людей, померли 10 183, з яких 85 – за останню добу.