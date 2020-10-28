У чиновника Держдепу США виявили COVID-19 після переговорів у Європі

Високопосадовець адміністрації Трампа заразився коронавірусом після поїздки до Європи, де зустрічався з державним керівництвом трьох країн, що викликало занепокоєння про можливе поширення вірусу в уряді США.

Як передає Укрінформ, про це пише The Hill.

«Директор у справах планування Державного департаменту США Пітер Берковіц зустрічався з чиновниками на Даунінг-стріт, 10 (центрального офісу британського уряду – ред.) та Міністерства закордонних справ у Лондоні. До цього він також мав зустрічі в Парижі й Будапешті з державним секретарем Угорщини Петером Штараєм та заступником державного секретаря Ференцом Данксом», - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку зауважується, що представники адміністрації США контактують з урядами трьох країнах, які відвідав Берковіц.

Як повідомляв Укрінформ, і США, і країни Європи переживають нову хвилю зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Виявлення коронавірусу серед високопосадовців автоматично означає проведення карантинних заходів, що часто впливає на повноцінне функціонування цілих напрямів роботи уряду.