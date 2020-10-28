США проводять чергову ротацію бронетанкових військ у Європі

Сухопутні війська Збройних сил США у Європі розпочали сьому ротацію бронетанкових підрозділів у рамках місії Atlantic Resolve у відповідь на агресію Росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі (USAREUR).

«З початку цього тижня бойова група 1-ї танкової бригади зі складу 1-ї бронетанкової дивізії (форт Худ, Техас) прибуває до Європи з метою підтримки операції Atlantic Resolve», - повідомили у USAREUR.

Особовий склад дістається Європейського континенту через військові і комерційні аеропорти у Німеччині, Польщі та Румунії. Матеріальні засоби перекидаються морським шляхом до бельгійського порту Антверпен.

Як зазначається, американські військовослужбовці, які прибувають до Європи, вживають усіх необхідних санітарних заходів в умовах епідемії COVID-19.

Упродовж сьомої ротації бронетанкові підрозділі Сухопутних військ ЗС США проведуть двосторонні і багатосторонні військові навчання із близько десятьма союзниками по НАТО і країнами-партнерами. Метою військової активності є підвищення бойової готовності, покращення бойової оперативної сумісності, зміцнення партнерства між збройними силами США та союзниками і партнерами у Європі.

Місія Atlantic Resolve проводиться у рамках Європейської ініціативи США із стримування. Вона була започаткована у відповідь на розв’язану Росією війну проти України на Донбасі. Від Сухопутних військ Сполучених Штатів до місії залучено близько 6 тис. військовослужбовців, які представляють танкові, авіаційні та логістичні компоненти. Дивізійне командування Atlantic Resolve дислокується у польській Познані.