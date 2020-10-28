На Філіппінах бійцівський півень вбив поліцейського

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Лейтенанта поліції півень, до лапи якого була прикріплена бійцівська шпора, спочатку поранив. Лезо розсікло лейтенанту ліве стегно, перерізавши артерію. По дорозі до лікарні поліцейський помер.

Півнячі бої - це кривавий вид спорту, глядачі ставлять гроші на результат бою між двома птахами, які часто б'ються до смерті.

На Філіппінах півнячі бої популярні і до пандемії були дозволені, проте лише в ліцензованих кабінах у неділю і в офіційні свята, а також під час місцевих свят, які тривають максимум три дні. Під час епідемії коронавірусу бої заборонили.

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