Президент ПАР пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоза оголосив, що йде на самоізоляцію після контакту з людиною, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомили в Адміністрації президента ПАР.

«Президент Сиріл Рамафоза розпочав період самоізоляції після того, як у одного з гостей на вечері, яку він відвідав у суботу, 24 жовтня, підтвердився діагноз COVID-19», - йдеться в заяві адміністрації.

Зазначається, що в Рамафози немає симптомів хвороби, але якщо буде потреба, то його перевірять на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з підтвердженим коронавірусом на карантин пішов віцепрезидент Європейської комісії з захисту європейського стилю життя Маргарітіс Шинас.