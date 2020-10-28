Тайфун «Молаве» наблизився до В'єтнаму - одна людина загинула, 12 зникли безвісти
Укрінформ
В результаті руйнівної сили тайфуну "Молаве" у В'єтнамі одна людина загинула, ще 12 рибалок із затонулих човнів вважаються зниклими безвісти, десятки тисяч людей евакуйовані.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР з посиланням на місцеві ЗМІ.
Щонайменше 40 000 осіб були евакуйовані до сховищ далеко від прибережних сіл.
Влада південно-центральної провінції Куангнгай закрила офіси, фабрики і школи, закликаючи людей залишатися у приміщеннях, щоб запобігти нещасним випадкам.
Як зазначає видання, В'єтнам усе ще відновлюється після сильної повені та зсувів, у результаті яких загинули 136 осіб і десятки залишилися зниклими безвісти в трьох провінціях.
Як повідомляв Укрінформ, у результаті потужного тайфуну «Молаве» на Філіппінах загинули щонайменше дев'ять осіб.
Фото: vnexplorer.net