Тайфун «Молаве» наблизився до В'єтнаму - одна людина загинула, 12 зникли безвісти

В результаті руйнівної сили тайфуну "Молаве" у В'єтнамі одна людина загинула, ще 12 рибалок із затонулих човнів вважаються зниклими безвісти, десятки тисяч людей евакуйовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР з посиланням на місцеві ЗМІ.

Щонайменше 40 000 осіб були евакуйовані до сховищ далеко від прибережних сіл.

Влада південно-центральної провінції Куангнгай закрила офіси, фабрики і школи, закликаючи людей залишатися у приміщеннях, щоб запобігти нещасним випадкам.

Як зазначає видання, В'єтнам усе ще відновлюється після сильної повені та зсувів, у результаті яких загинули 136 осіб і десятки залишилися зниклими безвісти в трьох провінціях.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті потужного тайфуну «Молаве» на Філіппінах загинули щонайменше дев'ять осіб.

Фото: vnexplorer.net