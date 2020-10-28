У Трампа повідомили про злам сайту його виборчої кампанії

"Сьогодні ввечері веб-сайт кампанії Трампа був зламаний, і ми працюємо з правоохоронними органами, щоби розслідувати джерело нападу",- написав Мурто на офіційній твітер-сторінці.

Він додав, що витоку конфіденційних даних не відбулося, оскільки така інформація не зберігається на сайті.

Зараз, за словами чиновника, робота веб-сайту відновлена.

Як повідомляв Укрінформ, кандидати у президенти США Дональд Трамп і Джо Байден вступили в останній тиждень політичного протистояння перед виборами, які мають пройти 3 листопада по всій території Сполучених Штатів.