У Трампа повідомили про злам сайту його виборчої кампанії

У Трампа повідомили про злам сайту його виборчої кампанії

Укрінформ
Директор з питань комунікацій виборчої кампанії кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа Тім Мурто (Tim Murtaugh) офіційно заявив у вівторок про шкідливе втручання у сайт кампанії.

Водночас він зауважив, що роботу ресурсу вдалося відновити, передає Укрінформ.

"Сьогодні ввечері веб-сайт кампанії Трампа був зламаний, і ми працюємо з правоохоронними органами, щоби розслідувати джерело нападу",- написав Мурто на офіційній твітер-сторінці.

Він додав, що витоку конфіденційних даних не відбулося, оскільки така інформація не зберігається на сайті.

Зараз, за словами чиновника, робота веб-сайту відновлена.

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Як повідомляв Укрінформ, кандидати у президенти США Дональд Трамп і Джо Байден вступили в останній тиждень політичного протистояння перед виборами, які мають пройти 3 листопада по всій території Сполучених Штатів.

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