У Польщі за добу зафіксували найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

За минулу добу в Польщі зафіксували черговий рекорд інфікування коронавірусом – 16 300 випадків. Упродовж минулої доби від COVID-19 у Польщі померли 132 особи

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 3529, Малопольському (Краків) – 1884, Великопольському (Познань) – 1577.

Mamy 16 300 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3529), małopolskiego (1884), wielkopolskiego (1577), kujawsko-pomorskiego (1499), łódzkiego (1421), śląskiego (1298), dolnośląskiego (917), podkarpackiego (742), pomorskiego (643), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 27, 2020

За останню добу в Польщі померли 132 пацієнти, зокрема 15 - безпосередньо від COVID-19, а 117 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 280 тисяч, більше як 4,6 тис. померли. Вилікувалися майже 120 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебуває 13 291 особа, підключені до апаратів ШВЛ - 1078 осіб.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький під час брифінгу для ЗМІ у вівторок заявив, що у світлі другої хвилі пандемії та чергових обмежень, які запровадив уряд, готується черговий пакет державної фінансової допомоги для бізнесу. Йдеться про 1,8 млрд злотих (понад 300 млн євро) для понад 170 тис. фірм, які працевлаштовують понад 400 тис. працівників.

Як повідомлялося, станом на сьогодні вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями.

Тим не менш, у багатьох містах країни тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни створює додаткові лікарні в усіх 16-ти воєводських містах. Зокрема, у Варшаві розгортаються дві тимчасові лікарні - на Національному стадіоні і виставковому центрі Expo XXI.

Фото: АА