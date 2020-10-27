Напередодні виборів у Танзанії заблокували Інтернет

Інтернет-обсерваторія NetBlocks зафіксувала значні збої в роботі соціальних медіа та платформ онлайн-комунікацій серед великої кількості провайдерів Інтернету в Танзанії станом на 27 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Netblocs.

Інцидент стався напередодні виборів президента та депутатів Національної асамблеї Танзанії. Голосування у Танзанії відбудеться завтра.

Дані обсерваторії показують, що Twitter, WhatsApp, Instagram та деякі сервіси Google, включаючи GMail та Translate, загалом або частково недоступні для користувачів провідних Інтернет-провайдерів Танзанії: Vodacom, Airtel, Tigo, Halotel та ZanTel.

Тим часом дані вказують на більш значні порушення в роботі державного оператора TTCL, Танзанійської телекомунікаційної корпорації. Згодом компанія Twitter Inc. також підтвердила перебої з наданням своїх послуг у Танзанії.

Станом на південь вівторку влада не опублікувала заяви про перебої в роботі мережі Інтернет. За тиждень до цього місцева Служба регулювання зв'язку Танзанії видала операторам розпорядження припинити масові послуги SMS та телефонії на період виборів. Однак ця директива конкретно не охоплює Інтернет-комунікації.

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Інцидент стався на тлі загостреня занепокоєнь щодо прозорості виборчого процесу та слідує за заявами опозиції щодо втручання держави в процес акредитації спостерігачів на майбутніх виборах.

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